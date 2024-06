Die Firma Pmeda hat mangelhafte IV-Gutachten geschrieben. Das hat die unabhängige Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung letztes Jahr anhand von Stichproben festgestellt. Und das Bundesgericht bestätigt. Pmeda darf keine Gutachten mehr erstellen und ist deshalb nun in Liquidation. Als Reaktion auf den Fall Pmeda berät der Ständerat am 4. Juni über eine Motion von SP-Ständerat Baptiste Hurni. Der Bundesrat soll nationale Zentren schaffen, die künftig eine unabhängige medizinische Begutachtung garantieren.