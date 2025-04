Der vierjährige Mirco Müller lebt in einem Heim im Kanton Uri. Bis vor kurzem hätte das jeder wissen können: Die Kita, die er besucht und die zur gleichen Stiftung wie das Heim gehört, postete regelmässig Fotos auf Instagram Social Media Wer hat etwas gegen süsse Kinderfotos? – die Kita-Kinder beim Basteln, an der Fasnacht oder am Urnersee. Die Bilder erschienen auch auf der gemeinsamen Website der Kita und des Heims.