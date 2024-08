Die SBB setzen ab September Bodycams ein. Werden wir neu beim Pendeln und Reisen vom Personal gefilmt? Also beim morgendlichen Nickerchen, beim Kaffeetrinken und beim Arbeiten am Laptop?



Nein. Denn die neuen Kameras werden nur an der Uniform der Transportpolizei befestigt. Billettkontrolleurinnen und -kontrolleure gehören grundsätzlich nicht dazu. Die Transportpolizei, das sind über 200 Polizistinnen und Polizisten, die schweizweit in Zügen und auf Arealen des öffentlichen Verkehrs im Einsatz sind.



Bei gewissen Grossveranstaltungen und Sportanlässen sorgen sie auch im Umfeld der Bahnhöfe für Sicherheit und Ordnung.