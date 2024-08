Ein Schneeball, der Richtung Kameralinse fliegt, zwei lachende Mädchen in Röhrenjeans und wattierten Winterjacken, Spuren im Schnee. Bunte Legosteine über ein weisses Bettlaken verteilt, die beiden Mädchen, wie sie sich mit verschränkten Beinen über eine Anleitung bücken, vertieft ins Spiel.



Daniel Suter hält die Fotos seiner Töchter in den Händen. Es sind Erinnerungen an glückliche, unbeschwerte Stunden. Erinnerungen an die letzten gemeinsamen Winterferien Anfang Jahr – die mit einem Polizeieinsatz jäh beendet wurden. Aber dazu später.