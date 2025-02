Wie wärs, auf der Strasse einmal so richtig auszurasten, den inneren Wutbürger rauszulassen und einen Wildfremden mit «eelände Lööli» anzuschreien?



Moral hin oder her, fest steht: Das tut man besser nicht im Kanton Aargau. Denn dort untersuchen die Behörden die Beschimpfung, ohne dass das Opfer einen Vorschuss zahlen muss (siehe Tabelle unten). Das Risiko, dass aus dem angehängten «Lööli» auch tatsächlich ein Strafbefehl wird, ist also grösser.