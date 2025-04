Ein Mafiapate vor meiner Haustür? Ich begann natürlich sofort zu recherchieren. Ich beschäftigte mich seit Jahrzehnten mit organisierter Kriminalität. Nicht als Hilfssheriff der Strafverfolger, sondern als Journalist, der genau hinschauen und auch mit Tätern und Opfern sprechen wollte. Das tat ich auch damals. In Brig traf ich Maesanos verzweifelte Ehefrau und ihre Kinder. Dann besuchte ich seine Verwandten in Kalabrien. Ihn selber lernte ich später ebenfalls in Italien kennen, als er nach seiner Gefängnisstrafe unter Hausarrest stand.