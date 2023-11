Woher kommen diese?

Eine gewisse Voreingenommenheit macht evolutionär total Sinn. Alles, was uns ähnlich ist, das wir kennen, bedeutet weniger Gefahr. Und in unserem täglichen Leben sparen wir enorm viel Zeit, wenn wir uns so entscheiden, wie wir es kennen, wie es uns naheliegend erscheint. So kann es auch dazu kommen, dass Richter Menschen, die ihnen gewissermassen fremd sind, in deren Situation sie sich nur schwer einfühlen können, härter bestrafen.