Das war Mitte 2020 – dem heute 48-Jährigen ging es seit Wochen schlecht; die Pandemie und massives Übergewicht plagten ihn, er arbeitete viel, schlief kaum, seine Diabeteswerte waren im Keller. Da platzte ihm bei der Arbeit eine unüberlegte Äusserung raus – und er verlor seinen hochrangigen Job in einer Bank.