«Ich habe jemanden umgebracht.» Das sagte Mike zu einem Reporter der «Zeit». Der Amerikaner war früher Neonazi, hatte Menschen mit Baseballschlägern verprügelt und mit Messern verletzt, mit automatischen Waffen auf Häuser geschossen.



Doch dass er einen schwarzen Teenager getötet hatte, davon hatte er niemandem erzählt. Aus Angst vor dem Gefängnis. Vor Jahren stieg er aus der Szene aus, veränderte sein Leben grundlegend. Doch das Geheimnis lastete schwer auf ihm. Er konnte nur noch schlafen, wenn er betrunken war, nahm jede Nacht Schlafmittel. «Als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, hat es meine Seele beruhigt – zumindest ein bisschen», sagt er im Podcast «White» von «Zeit online».