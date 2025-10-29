Doch die Apotheke verlangt bei jedem Bezug zusätzlich 4.30 Franken für einen Medikamenten-Check und 3.25 Franken für einen Bezugs-Check. «Diese Gebühren von 7.55 Franken machen fast die Hälfte des Salbenpreises aus. Kein Wunder, ist unser Gesundheitssystem so teuer», sagt Nufer zum Beobachter.