Veröffentlicht am 29. Oktober 2025 - 06:00 Uhr
Markus Nufer hat bei seiner Krankenkasse einen hohen Selbstbehalt gewählt. Deshalb prüft er Arztrechnungen immer genau. In der Apotheke ärgerte er sich: Nufer braucht eine rezeptpflichtige Salbe gegen sein Leiden. Sie kostet 16 Franken.
Doch die Apotheke verlangt bei jedem Bezug zusätzlich 4.30 Franken für einen Medikamenten-Check und 3.25 Franken für einen Bezugs-Check. «Diese Gebühren von 7.55 Franken machen fast die Hälfte des Salbenpreises aus. Kein Wunder, ist unser Gesundheitssystem so teuer», sagt Nufer zum Beobachter.
