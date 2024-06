Bio-Milch? Gibts in jeder Migros-, Coop- oder Aldi-Filiale. Ebenso Bio-Käse, Bio-Joghurt und Bio-Schokolade. Wer hingegen ein Dessert in Bio-Qualität sucht, etwa ein Bio-Tiramisu oder einen Bio-Milchreis, findet bei Schweizer Grossverteilern nichts. Einzige Ausnahme: ein Bio-Panna-Cotta in der Migros.