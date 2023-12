Es geschah in einem abgelegenen Dorf des Kantons Jura: Zufrieden und beruhigt legte sich eine Frau, wir wollen sie hier Claudette Dupont nennen, am Abend des 5. Dezember 2019 zum Schlafen. Eben hatte sie einen Vertrag unterzeichnet, der ihr endlich ein Problem vom Leib schaffte; sie brauchte sich fortan keine Sorgen mehr um ihre schöne Uhr zu machen, ein Familienstück, eine Patek Philippe Ref. 2540J-SCI. Die ruhte jetzt in einem Safe der Raiffeisen-Bank im Dorf – so sicher, dachte sich Dupont, wie im berühmten Fort Knox.