Die 32-jährige IV-Bezügerin, die wie alle Beteiligten tatsächlich anders heisst, lebte mit ihrer Zwillingsschwester Romina in einer Zürcher Genossenschaftssiedlung. Dort waren Hunde nicht erlaubt, also mussten die Schwestern eine neue Wohnung suchen. Zum Glück fanden sie etwas – auch in Zürich, aber in einem anderen Quartier.