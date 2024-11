Wie erkennt man, ob ein Strickpullover bloss kurz anprobiert oder länger getragen wurde? Katzenhaare sind ein gutes Indiz. Oder auch Schweissgeruch. Paula R. weiss genau, worauf sie achten muss, bevor sie retournierte Kleidungsstücke bei Bedarf reinigt, ordentlich zusammenfaltet und wieder neu verpackt.



200 Scanner füllen die Industriehalle von Ceva Logistics mit ihrem Gepiepse. Hier in Neuendorf SO, unmittelbar neben der A1, wird am Fliessband gearbeitet. In acht Linien à 27 Personen kontrollieren Paula R. und ihre Kolleginnen – fast ausschliesslich Frauen – die Kleider und Accessoires, die Schweizer Kundinnen und Kunden im Internet bestellt und wieder zurückgeschickt haben. Im Schichtbetrieb von 6 bis 15 und von 15 bis 24 Uhr.