Er darf bei keinem Zmorge fehlen: Der geliebte Orangensaft. Ob er auch in Zukunft so selbstverständlich auf den Schweizer Tischen stehen wird, ist momentan unklar.



Denn die Welt steckt in einer schweren Orangensaftkrise. Das liegt an besonders schlechten Ernten in den Haupt-Exportländern. In Brasilien, dem weltweit grössten Produzenten, dürfte die Ernte in der kommenden Saison so schlecht ausfallen wie seit 36 Jahren nicht mehr.