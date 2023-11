Für einen Pöstler aus der britischen Grafschaft Kent endete der Black Friday 2022 tödlich. Kollegen fanden ihn am folgenden Morgen hinter dem Lenkrad seines Lieferwagens liegend. Der alleinerziehende Vater war an Erschöpfung gestorben. Warren Norton hatte 7 Tage am Stück 14 Stunden lang Pakete ausgeliefert, für 137 Franken am Tag. Er ist das erste Todesopfer des Black Friday.