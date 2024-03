Statt eines tonnenschweren Kombis mit vier Rädern ein Cargobike: Derzeit sind diverse Gesetzesänderungen in der Vernehmlassung, die Lastenvelos attraktiver machen. Wenn sie durchkommen, dürfen künftig so viele Kinder in einem Cargobike transportiert werden wie vom Hersteller vorgesehen. Heute sind es maximal zwei.