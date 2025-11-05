Klarer Testsieger ist das MacBook Air M4 von Apple (ab 999 Franken). Mit einer Gesamtnote von 8,5 von 10 Punkten setzte es sich souverän an die Spitze. Besonders glänzen konnte das Apple-Gerät bei der Rechenleistung (9,6 Punkte) und der Akkulaufzeit (9,1) – zwei Faktoren, die für den mobilen Einsatz entscheidend sind. Weniger überzeugend fiel hingegen der Funktionsumfang (Anschlüsse und integrierte Komponenten) aus (6,3).