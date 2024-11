Ich gehe gern abends einkaufen. Am liebsten am Sonntagabend – vor dem «Tatort». Manchmal reise ich dafür bis an den Zürcher Hauptbahnhof. Dort ist auch dann alles offen, von der Migros bis zum Schuhladen.



Ein Paradies – das ich mit schlechtem Gewissen betrete. Ein «guilty pleasure». Weil mir klar ist: Was für mich stimmt, kann für die Angestellten kaum aufgehen. Nicht für die, die hinter der Kasse stehen, Regale einräumen oder nach Ladenschluss noch reinigen.