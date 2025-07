Andreas Glättlis Bargeld-Bastion hielt lange. Bis 2020 nahm der Pächter des Campingplatzes am Türlersee im Kanton Zürich keine Karten an. Auch mit Twint musste ihm keiner kommen. «Ich hatte keine Lust auf die Gebühren», erzählt er dem Beobachter.



Mit Corona sei das nicht mehr gegangen. «Wir hatten massive Reklamationen, Leute wollten teilweise aus Angst vor Viren das Rückgeld nicht anfassen», sagt der Wirt im blauen Poloshirt mit Türlersee-Logo. Also habe er Kartenlesegeräte gemietet. Kostenpunkt: 134 Franken pro Monat.