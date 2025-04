Beim Gornergletscher in Zermatt ist das grösste von 15 Projekten geplant, die Ende 2021 am «Runden Tisch Wasserkraft» zur schnellen Realisierung priorisiert wurden. Jetzt warnen führende Forscher wie der Glaziologieprofessor Wilfried Haeberli, dass die Gefahren eines Felssturzes in den See dringend und umfassend abgeklärt werden müssten. Das rasche Auftauen des Permafrosts und die Gletscherschmelze, so seine Kritik, könne bei natürlichen Seen wie bei Stauseen zu Bergstürzen im Umfang von mehreren Millionen Kubikmetern führen – und Flutwellen verursachen.