Die Zukunft stinkt so sehr, dass im schicken Zentralgebäude der Eawag in Dübendorf ZH kein Platz für sie ist. Christian Zurbrügg von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) geht über einen Parkplatz bis an den Rand des Institutsareals.