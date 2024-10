Zur Erinnerung: Die Temperatur in der Schweiz liegt aktuell 2,8 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt von 1871 bis 1900. Tendenz: steigend. Global war das letzte Jahr 1,5 Grad wärmer – die Obergrenze, auf die sich 2015 an der Uno-Klimakonferenz in Paris fast alle Staaten geeinigt haben.