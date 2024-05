Wenn es aber zu viel CO₂ in der Luft gibt, wirds gefährlich – und aus dem Superhelden wird ein Bösewicht. Die Pflanzen kommen nicht mehr nach, es in Sauerstoff umzuwandeln. Zu viel CO₂ sammelt sich in der Lufthülle rund um die Erde an und bildet eine Art Dach. Die Wärme kommt nicht mehr weg. Und das sorgt für Probleme.