Beobachter: Herr Reichl, beschreiben Sie uns bitte zwei Räume – einen, der bei Ihnen negative Gefühle auslöst und einen, in dem Sie sich wohlfühlen.

Herbert Reichl: Unwohl fühle ich mich grundsätzlich in Räumen mit viel Beton und harten Materialien. Ein Raum, in dem ich mich wohlfühle, besteht aus einer Kombination von Holz und anderen Oberflächen, hat einen Ausblick in die Natur, ist mit Pflanzen und weichen Materialien ausgestattet.