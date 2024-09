Fast 10’500 Franken – so viel überwies Marlen Frei am 12. Dezember 2023 auf das Konto eines Fensterbauers im Kanton Zürich. Es war die Hälfte des Betrags, den der Ersatz aller Fenster ihrer Liegenschaft gemäss Offerte kosten sollte. Die Rentnerin will das Haus, in dem sie mit ihrem pflegebedürftigen Mann lebt, dereinst in einem guten Zustand an ihre Schwiegertochter übergeben.



Sie renoviert es Schritt für Schritt. Das Geld für die neuen Fenster habe sie sich mühsam erspart. «Ich habe jeden Monat 1000 Franken auf die Seite gelegt und auf Ferien verzichtet», sagt sie zum Beobachter.