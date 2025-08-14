Es sind Preise, die selbst im teuren Zürich aufhorchen lassen. Zumindest bei dieser Bauherrschaft. Die reformierte Kirche Zürich baut im Zürcher Quartier Hottingen ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. 4345 bis 4695 Franken Miete verlangt sie für die drei 4,5-Zimmer-Wohnungen mit jeweils 103 Quadratmetern. Für die drei 2,5-Zimmer-Wohnungen mit 50 Quadratmetern sind es 2400 bis 2650 Franken inklusive Nebenkosten.