Geht es nach den Freisinnigen, sollen Städte überall in der Schweiz dem Genfer Beispiel folgen. Als erste die Stadt Zürich.



Dort hat die FDP Anfang 2024 zusammen mit der Mitte, der GLP und der SVP eine Initiative lanciert, die auf jedem Haus in der Stadt den Bau eines zusätzlichen Stockwerks erlaubt.



Ausnahmen sind möglich, etwa für denkmalgeschützte Häuser. Und die Regel gilt nur, wenn das Haus nicht abgerissen wird. So entstehe mehr Wohnraum, ohne dass gut erhaltene Bausubstanz vernichtet und durch – oft teure – Neubauten ersetzt werde, sagen die Initianten.