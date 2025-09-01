Das Bauen sei eine harzige Sache, heisst es ringsum. Mühselige Bewilligungswege, Einsprachen gegen alles und jeden, kostspielige Terminverzögerungen. Aber hier, in der Stadtgemeinde Brig-Glis im Oberwallis, schien alles ganz flott zu gehen. Zu flott, wie sich noch herausstellen sollte.