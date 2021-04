Der Sommer ist jung, als sie sich auf einer Hochzeit im Kosovo begegnen. Noch am selben Tag verlieben sie sich, zwischen klingenden Gläsern und tanzenden Gästen. Luana Berisha* (Name geändert) ist 18, Berat Hoxha* 22. Sie lebt im Kosovo, er in der Schweiz. Sie sprechen, lachen, tauschen Nummern. Sind traurig, als Berat zurückreist, überglücklich, als sich im Winter ihre Familien treffen. Kurz darauf heiratet das Paar – eine Liebe im Zeitraffer.