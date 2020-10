Was erleben Sie gerade im neuen Flüchtlingslager auf Lesbos?

Fabian Bracher: Ich bin schockiert über die Zustände, die dort für geflüchtete Menschen geschaffen wurden. Das neue Lager besteht aus Zelten, die instabil sind und in sich zusammenfielen, als das erste Gewitter aufzog. Es werden keine humanitären Standards eingehalten. Die Toiletten bestehen aus verdreckten Toitoi-Kabinen. Es gibt keine Duschen, keine Möglichkeiten für Hygiene, was gerade in Hinblick auf Covid-19 gefährlich ist. Die Menschen werden auf dem Boden schlafen und frieren, sobald der Winter kommt. Es ist ein enorm unangenehmes Gefühl durch das Camp zu laufen im Wissen, dass diese Unterbringung nicht nur so desolat ist, weil sie völlig überfüllt ist, sondern weil das Camp effektiv so schlecht gebaut wurde.





Das Camp befindet sich auch einem ehemaligen Militärgelände. Ist das nicht gefährlich?

Doch natürlich. Die Geflüchteten wurden lediglich in einem Whatsapp-Chat darüber informiert, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie nicht-detonierte Sprengsätze finden. Granaten, Mörser, Raketen oder Bomben. Das ist lebensgefährlich und unglaublich, dass so etwas von der Europäischen Union zugelassen wird.





Ist das Ausdruck der EU-Abschreckungspolitik gegenüber Menschen auf der Flucht?

Offenbar. Und das ist sehr frustrierend. Millionen von EU-Geldern werden zur Verfügung gestellt, doch Europa schafft es nicht, Schutzsuchende an den Aussengrenzen würdevoll zu behandeln. Dabei geht es nicht mal nur um die menschenunwürdigen Bedingungen im Camp. Nachdem Moria gebrannt hatte, wurde den Menschen gedroht, ihr Asylverfahren würde gestoppt, wenn sie nicht ins neue Camp einziehen. Dort sind sie nun eingesperrt, umringt von Stacheldraht. Die Abschottung der Geflüchteten wird immer schlimmer und ihre Hoffnung auf Freiheit immer geringer.





Aus Lesbos wird berichtet, dass einige Menschen auf das griechische Festland gebracht werden. Was passiert dort mit ihnen?

Viele von jenen, die das Camp verlassen können, haben bereits ein abgeschlossenes Asylverfahren. Heisst: Sie gelten als anerkannte Flüchtlinge und erhalten keine staatliche und finanzielle Unterstützung mehr, wie es während dem Asylprozess der Fall war. Auf dem Festland sind sie sich selbst überlassen. Viele von ihnen leben in Athen auf der Strasse.





Wie konnte es Ihrer Meinung nach zur Katastrophe in Griechenland kommen?

Einerseits, weil die Politik und der Umgang mit Asylsuchenden über die letzten Jahre restriktiver geworden sind. Andererseits werden wirkliche Verbesserungen – wie die Umverteilung in andere Staaten, oder auch die Direktaufnahme von Geflüchteten durch die Schweiz – immer wieder verzögert, weil es auf europäischer Ebene immer nur darum geht, eine Gesamtlösung zu finden. Offensichtlich werden sich die Mitgliedstaaten jedoch nicht einig. Deshalb endet die Migrationspolitik im Chaos. Zudem sorgt man sich weniger um das Wohl der Flüchtenden. Der einzelne Mensch wird in dieser Situation vergessen und im Stich gelassen. In den Augen der Menschen aus dem globalen Norden sind Flüchtlinge und Migranten weniger Wert. Das hat auch einen Zusammenhang mit unserer Kolonialgeschichte und der damals verbreiteten Haltung, dass gewisse Menschen mehr Wert seien als andere. Auch heute scheint diese Haltung weiter zu existieren, was sich in der EU-Migrationspolitik wiederspiegelt.