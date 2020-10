Wie leben die Flüchtlinge und Migranten in Nordafrika?

Es sind oft weit schlimmere Zustände als auf Lesbos. So gibt es in Libyen von kriminellen Milizen kontrollierte Lager, in denen Flüchtlinge misshandelt und ausgeraubt werden. Sehr viel mehr Migranten und Flüchtlinge verstecken sich in den Banlieues der grossen Städte. Besonders elend sind die Zustände im Norden von Marokko, nahe der Küste. Viele Migranten leben in Wäldern in der Nähe von Tanger und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla. Von dort versuchen sie die Grenzbefestigungen zu überwinden oder mit Schleppern übers Meer nach Spanien zu gelangen. Die jungen Afrikaner hausen dort unter grässlichen Bedingungen; ich war selber mehrfach an diesen Orten. Hier werden weder Zelte noch Nahrungsmittel oder medizinische Betreuung angeboten. Die Flüchtlinge sind ganz auf sich allein gestellt. Aber weil keine Kameras dort sind, kümmert das die Weltöffentlichkeit nicht.