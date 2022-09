Fünf Stunden fürs Tanken statt nur fünf Minuten! Was nach einem riesigen Nachteil von Elektroautos gegenüber Benzinern tönt, ist keiner.



Während Benziner nur an öffentlichen Tankstellen zu ihrem Treibstoff kommen, werden Elektroautos meist zu Hause geladen. Und dafür hat man viel Zeit. Denn in der Regel stehen Autos hierzulande rund 22 bis 23 Stunden pro Tag still. Weil das Laden an der Haushaltssteckdose aber nur schon aus Sicherheitsgründen nicht ratsam ist, lohnt sich die Installation einer Ladestation auf jeden Fall.