Noch vor kurzem hätte das kaum jemand erwartet: In zehn Jahren dürften mindestens drei von vier Autos, die in der Schweiz neu zugelassen werden, einen Stecker haben. Und das ist nur das pessimistische Szenario des Branchenverbands Swiss eMobility.



Letztes Jahr war erst ein Prozent der Fahrzeuge auf Schweizer Strassen rein elektrisch unterwegs. Doch der Umbruch ist spürbar. Reihum geben Autohersteller bekannt, ab wann sie voll auf elektrische Gefährte setzen. Die EU strebt für 2035 bei Neuwagen eine Null beim CO2-Ausstoss an. Das kommt einem eigentlichen Verbrennerverbot für Neuwagen gleich.