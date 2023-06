In erster Linie das Verkehrsvolumen und die Tempolimiten auf diesen Strassen senken. Im Kanton Aargau ist Tempo 30 auf Kantonsstrassen noch kaum möglich. Dabei ist längst klar, dass Tempo 30 nicht nur mehr Verkehrssicherheit bringt, sondern auch Lärm reduziert, den Verkehr flüssiger macht und es einfacher ist, Strassen zu überqueren. Die Lösungen liegen also auf dem Tisch, wir müssen sie einfach endlich umsetzen. Im Kanton Zürich geht die Diskussion aktuell allerdings in eine andere Richtung mit Initiativen, die Tempo 30 verbieten wollen. Ich bin gespannt, wie sich die Bevölkerung dazu stellen wird. Oft ist es ja so, dass man Tempo 30 zwar vor der eigenen Haustüre möchte, aber bitte dort nicht, wo man selbst mit dem Auto rasch vorwärtskommen will.