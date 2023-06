Ab wann gilt das neue Gesetz?

Das ist unklar. Der Bundesrat entscheidet, auf wann das Gesetz in Kraft tritt. Sobald nach der Abstimmung alle Fristen (Publikationsfrist, Beschwerdefrist etc.) abgelaufen und wenn keine Abstimmungsbeschwerden vor Bundesgericht mehr hängig sind, kann das Gesetz in Kraft treten. Oft geschieht das auf den Anfang des Folgejahres. In verschiedenen Medienberichten war die Rede davon, dass der Bundesrat das Klimaschutzgesetz erst per 2025 in Kraft setzen will. In der Medienkonferenz vom Abstimmungssonntag sagte Energieminister Albert Rösti, dass der Bundesrat jetzt in den Verordnungen vor allem schnell festlegen müsse, wie die Mittel für den Heizungsersatz eingesetzt werden sollen.