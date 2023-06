Nach der gewonnenen Abstimmung übers CO 2 -Gesetz vor zwei Jahren schaffte es die Volkspartei jetzt fast wieder, eine Klimaschutzvorlage an der Urne zu versenken. Mit 59 Prozent Zustimmung hat es am Ende doch noch für ein komfortables Ja gereicht. Doch die Nervosität der Befürworter vor dem Abstimmungssonntag war gross.