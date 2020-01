Dann sorgen Sie sich also nicht um die Meinungsfreiheit hierzulande?

Man wird mich häufig auf der Seite derjenigen finden, die gegen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit kämpfen. Aber in diesem Fall kann ich keine Einschränkung der Meinungsfreiheit erkennen. Immer wichtig ist die Testfrage: will man laut sagen können «Ich will zum Hass auf Schwule und Lesben aufrufen dürfen»? Also – ich will das nicht. Stellen Sie sich vor, gegen Sie wird gehetzt, Ihnen wird womöglich grundsätzlich das Menschsein abgesprochen. Würden Sie das dulden? Ich bin sehr sicher, dass das auch die Kritiker – zu Recht – nicht akzeptieren würden.