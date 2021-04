Am 7. Januar 2015 drangen zwei Maskierte in die Redaktion der französischen Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» in Paris ein. Beim islamistisch motivierten Terroranschlag starben zwölf Menschen, an den nächsten beiden Tagen kam es zu weiteren Ermordungen. Als Folge dieser Attentate verschärften zahlreiche europäische Länder ihre Gesetze zur Terrorismusbekämpfung. Auch die Schweiz verabschiedete im Herbst 2015 eine dahingehende Strategie. Seit 2017 besteht ein Nationaler Aktionsplan (NAP) zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus. Zudem erlaubt das Nachrichtendienstgesetz Überwachungsmassnahmen, durch die Bedrohungen frühzeitig erkannt werden sollen.