Anfang Dezember 2020 war Casimir Platzer so richtig sauer. Die Corona-Zahlen in der Schweiz stiegen täglich, die zweite Schliessung aller Restaurants und Bars drohte. Der Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse hatte sich schon während des Lockdowns im Frühling 2020 vehement für seine Branche eingesetzt. Nun ahnte Platzer, dass ihr weitere harte Monate bevorstehen – Monate, in denen er alle Register ziehen sollte, um für Restaurants, Tearooms und Bars das Beste herauszuholen.