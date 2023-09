«Bern. Gestern wird hier die feierliche Eröffnung der eidg. Bundesversammlung stattgefunden haben. [...] Die Festlichkeiten scheinen spät begonnen oder unsere verehrten Korrespondenten so sehr in Anspruch genommen zu haben, dass ihnen die Musse fehlte, uns durch die Mittagspost etwas davon mitzutheilen. Es ist indessen anzunehmen, dass Alles in bester Ordnung vor sich gegangen sein werde.»