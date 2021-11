Die Gegner der Initiative sind der Meinung, dass das heutige System demokratisch legitimiert ist, denn Bundesrichter würden von der Bevölkerung via ihre gewählten Volksvertreterinnen im Parlament ernannt. Die Transparenz über die Vertretung aller Weltanschauungen am Bundesgericht erhöhe die Akzeptanz der Rechtsprechung.

Mit dem von der Initiative vorgebrachten Losverfahren würden hingegen nicht die besten Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, sondern die mit am meisten Glück. Das Bundesgericht sei kein Casino, und eine Lotterie könne das demokratische System nicht ersetzen. Wie das Justizdepartement schreibt, kann es mit einem solchen Verfahren passieren, dass Parteien, Regionen oder Geschlechter für lange Zeit am Bundesgericht stark unter- oder übervertreten sind und das die Akzeptanz der Urteile in der Bevölkerung schwächt.

Das düstere Bild eines von Parteien abhängigen Bundesgerichts sei zudem übertrieben, finden die Gegner. Es gebe keine Hinweise, dass sich Richterinnen an den Wünschen ihrer Partei ausrichten, und das Risiko einer Nichtwiederwahl sei reine Theorie, denn in den letzten 150 Jahren sei noch nie ein Bundesrichter wegen eines Urteils nicht wiedergewählt worden. Auch der von der SVP kritisierte Bundesrichter Donzallaz wurde schliesslich von der Bundesversammlung wiedergewählt. Denn nicht nur die eigene Partei bestimmt über den Weiterverbleib am Bundesgericht, sondern das ganze Parlament.