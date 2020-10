Direkte Vergleiche mit anderen Rechtssystemen sind schwierig. Das bürgerliche Ja-Komitee verweist in einer Übersicht auf Länder wie Kanada oder Frankreich. In Frankreich etwa gilt das entsprechende Gesetz zwar für weniger Konzerne, als es die Initiative hierzulande vorsieht. Die Haftung gehe dort aber über die für die Schweiz geforderten Regeln hinaus und umfasse auch die Schäden, die ein Zulieferer verursacht. In den Niederlanden macht sich ein Unternehmen seit letztem Jahr strafbar, wenn es von Kinderarbeit profitiert. In Grossbritannien ist der «Modern Slavery Act» in Kraft, mit dem Sklaverei und Menschenhandel verhindert werden sollen. In Kanada gibt es zwar kein entsprechendes Gesetz, Gerichte haben aber bereits mehrfach Klagen gegen ausländische Tochterfirmen von kanadischen Konzernen zugelassen.