Nein zu sagen reiche nicht. Wegen Vergewaltigung könne ein Täter nur verurteilt werden, wenn ein Zwangsmittel nachgewiesen werde. Also Gewalt – physisch oder psychisch. Das kritisieren Sexualstrafrecht Der Missstand bei sexueller Gewalt Fachstellen, Verbände, Strafrechtsexpertinnen und Politiker schon länger und verweisen auf fortschrittlichere Gesetze in anderen Ländern. Wie etwa in Deutschland oder Schweden.