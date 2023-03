Betrifft die Inklusionsinitiative also letztlich alle Menschen in der Schweiz?

Ja, was die Initiative in der Verfassung verankern will, hat Auswirkungen für uns alle, gerade auch für die, die im Seniorenalter in dieser Situation sind. Die meisten von uns werden einmal in irgendeiner Weise behindert sein – und wir wollen das Recht behalten, zu entscheiden, wie wir den letzten Teil unseres Lebens verbringen. Dabei ist die Ursache einer Beeinträchtigung irrelevant. Ob sie gesundheitsbedingt ist oder von Geburt an besteht, ob man einen Unfall hatte oder ob sich die Einschränkung im Alter entwickelte: Rechtlich ist das kein Unterschied.