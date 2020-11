Das zeigte sich in den Berner Gemeinden Rümligen und Roggwil, wo es im Spätsommer um wichtige Geschäfte ging. Die Resultate waren knapp. An beiden Orten kam es im Nachgang zu Beschwerden. Angeblich waren viele Menschen aus Sorge vor einer Ansteckung zu Hause geblieben oder machten beim Anblick der Menschenmassen kehrt. Auch in Graubünden rauchen die Köpfe: Gemeinden erkundigten sich beim Kanton, was zu tun sei, wenn sich viele Stimm­berechtigte in Quarantäne befinden.