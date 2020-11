Vor 30 Jahren habe ein einfaches Formular genügt. «Das hatte man in gut drei Stunden aus­gefüllt.» Damit sei die Pflicht dem Staat gegenüber erfüllt gewesen. So erzählt es Landwirt Kurt Ambauen* (Name geändert). Heute sei es anders. «Wir wenden ungefähr eine ganze Woche auf für die Direktzahlungsunterlagen.»