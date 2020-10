Sie exponieren sich mit dem grössten Leid, das Sie erleben mussten: Dem Suizid ihrer einzigen Tochter Céline nach wochenlangem Cybermobbing. Woher nehmen Sie diese Kraft?

Nadya Pfister: Von Céline. Sie fehlt mir so sehr, ihre Haut, ihre Haare, ihr Geschmack. Alles an ihr. Sie ist physisch nicht mehr hier, aber seelisch war sie nie weg. Wir haben sie von Anfang an ganz fest gespürt. Mein Glauben hilft mir auch. Und die Freundinnen und Freunde von Céline, die uns nie alleine gelassen haben. Ohne sie hätten wir die Kraft für unser Engagement gegen Cybermobbing nicht. Den Preis verdanken wir auch ihnen und allen Stimmen von #célinesvoice.

Candid Pfister: Nichtstun können wir gar nicht. Es ist ja nicht nur Céline, die unter Cybermobbing gelitten hat. Es sind Tausende Junge betroffen. Sie wollen wir besser schützen vor diesem brutalen Instrument.