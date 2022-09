Gabriella Haggers Leben war in Ordnung, bis ihre Tochter sie und ihren Mann des rituellen Kindsmissbrauchs bezichtigte. 2017 zeigte der Teenager den Vater an.



Die vermeintlichen Erinnerungen an Babytötungen, Badewannen voller Blut, Massenvergewaltigungen bei satanistischen Ritualen waren bei der psychisch belasteten jungen Frau in einer Therapie aufgekommen. Die Eltern fielen aus allen Wolken. Angehörige, Nachbarinnen, Bekannte wandten sich ab.



Obwohl ein Gericht die Eltern entlastete, gibt es bis heute keinen Kontakt zur Tochter, treffen sie bis heute auf Misstrauen.