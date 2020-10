Was beschäftigt die Schweizerinnen und Schweizer während der Coronakrise am meisten?

Im März und April ging es um Alltagsbewältigung. Homeoffice, Heimunterricht und Kinderbetreuung hat viele enorm gefordert. Dazu die Einsamkeit und die Sorge wegen der Infektion – das waren die Top-Themen. Auch das psychische Leiden war in diesen Monaten deutlich ausgeprägter als im Vorjahr.